Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

17.10.2019 14:40

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında '2019 Yılı 4. Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.



Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akbıyık, 2019 Yılı 4. Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantısında il genelindeki yatırımlarla ilgili koordinasyon gerektiren konuların ele alınacağını söyledi. Hedeflerinin devam eden projelerin en kısa sürede tamamlamak ve yeni projelerin altyapısını oluşturarak seviyeyi her seferinde daha da arttırmak olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Bu hedeflerimizi de en iyi şekilde görebildiğimiz ve önemli kararlar alabildiğimiz durumlardan birisi de İl Koordinasyon Kurulu toplantılarımızdır. Vali Akbıyık, "Bilindiği üzere toplantılarımızın genel amacı; devem eden yatırımlarımızı değerlendirerek planlanan yatırımlara yön vermek ve bu aşamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermek, kurumlar arası koordinasyon eksikliklerini belirleyerek en aza indirmektir. Yatırımcı kuruluşlarımızın temsilcileri devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında gelinen aşamaları ayrıntılı olarak sunmadan önce ben genel hatları ile bu projelere değinmek istiyorum" dedi.



Vali İdris Akbıyık, Hakkari'de yapılan çalışmalar ve projelerde geldikleri aşamalara değinerek, şunları söyledi:



"İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yatırım programında, proje bedelleri toplamı 6.380.946.814,00 TL olan 335 proje yer almıştır. Bu projelerin önceki yıllar harcamaları toplamı 1.040.335.273,00 TL olup, yıl ödenekleri toplamı 233.393.306,00 TL olarak hesaplanmıştır. 2019 Yılı 3. Dönem sonu itibariyle bu projelere 467.138.945,00TL harcanarak yüzde 24 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam 335 projeden; 70 proje bitmiş (toplam maliyeti 564.234.578,00 TL), 158 proje devam ediyor (toplam maliyeti 4.223.119.039,00 TL), 50 proje ihale aşamasında (toplam maliyeti 346.343.066,00 TL), 51 projeye (toplam maliyeti 1.197.229.587,00 TL) henüz başlanmamıştır."



Projelerin sektörlere ve ilçelere dağılımına da değinen Vali Akbıyık, "Tarım sektöründe bedeli 494.829.082,00 TL olan 53 proje, enerji sektöründe 1.019.264.714,00 TL olan 19 proje, ulaştırma ve haberleşme sektöründe 3.493.089.191,00 TL olan 101 proje, konut sektöründe 87.428.096,00 TL olan 24 proje, sanayi sektöründe 15.829.000,00 TL olan 1 proje, eğitim sektöründe 563.420.101,00 TL olan 62 proje, sağlık sektöründe 22.902.620,00 TL olan 8 proje, diğer kamu hizmetleri sektöründe 684.184.010,00 TL olan 67 proje yer almaktadır. Toplam projelerin ilçelere göre dağılımı ise; merkezde bedeli 1.558.695.666,00 TL olan 94 proje, Yüksekova ilçesinde 2.514.251.536,00 TL olan 115 proje, Şemdinli ilçesinde 1.182.880.135,00 TL olan 62 proje, Çukurca ilçesinde 1.038.334.370,00 TL olan 35 proje yer almaktadır" dedi.



Vali Akbıyık, daha sonra toplantıya katılan belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinden yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi aldı.



Toplantıya vali yardımcıları İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kurumların bölge müdürleri, il müdürleri ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA