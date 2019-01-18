Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu' Toplantısı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında 2019 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, ilçe kaymakamları, belde başkanları ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Vali Akbıyık, 2018 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısında gündeme alınan ve yapılan çalışmalar ve çözüm önerileri ile 2019 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısına kadar neler yapıldığı hakkında bilgiler verdi.

Yeni yapılacak projeler, yatırımlar ve 2018 yılında bitirilemeyen yatırımların da ele alındığı toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA