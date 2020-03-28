Hakkari'de İl İdare Kurulu toplantısı yapıldı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında İl İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında İl İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantısı Salonundaki toplantıda konuşan Akbıyık, Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında, toplu taşımada şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlandığını anımsattı.

İlde koronavirüs ile mücadelede şimdiye kadar alınan tedbirlerin titizlikle yerine getirildiğini belirten Vali Akbıyık, toplu taşımada şehirlerarası seyahatler için izinlerin oluşturulan kurul aracılığıyla verileceğini ifade etti.

Yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferlerine ilişkin hususların ele alındığı toplantıda İl İdare Kurulunca şehirlerarası seyahatlerde izlenecek yol ile ilgili kararlar alındı.

Zorunlu hallerde toplu taşıma araçlarında şehirlerarası seyahat edecek vatandaşların merkezde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün arka tarafındaki alanda yer alacak olan seyahat izin kurulundan izin alarak seyahatlerini yapabilecekler.

Toplantıya, Vali Yardımcıları İdris Koç, Aziz Gölbaşı, Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara katıldı.

Kaynak: AA