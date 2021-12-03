Hakkari'de ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarmanın ikna çalışmaları sonucu Pkk'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Derecik bölgesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan bir terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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