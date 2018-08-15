Hakkari'de İki Festival Birden Düzenlenecek

Hakkari 1. Ulusal Film ve 2. Ters Lale Kültür, Sanat, Spor ve Kitap festivalleri, kentin sosyal yaşamına renk katacak.

Hakkari'de düzenlenecek 1. Ulusal Film ve 2. Ters Lale Kültür, Sanat, Spor ve Kitap festivalleri, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, toplantıda festivallere ilişkin hazırlanan sinevizyon gösterisinin ardından yaptığı konuşmada, Hakkari'de son yıllarda kültür, sanat ve turizm alanlarında önemli ilerleme sağlandığını söyledi.

Düzelenen etkinliklerle kentin kültür ve turizm alanında kabuğunu kırmaya başladığını, kentin bu alandaki potansiyelinin açığa çıktığını ifade eden Ağacanoğlu, kültür varlıklarının turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların da hızla devam ettiğini söyledi.

Ağacanoğlu, bakanlıklarının yatırım programına alınan Zeynel Bey Medresesi'ni şehir müzesi, Şemdinli Nehri'de bulunan Kayme Sarayı'nın ise Seyyid Taha-i Hakkari İslam Müzesi olarak hizmet verebilmesi için çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca başlatılan Melik Esat Camisi restorasyonu ve üniversitemizce hayata geçirilen Meydan Medresesi çevre düzenleme çalışmaları ve Çukurca Kaymakamlığımızın müdürlüğümüzce tescillenen Çukurca Taş Evleri Restorasyon Projeleri devam ediyor. İlimizin kış turizminin geliştirilmesi için valimizin destekleri ile kayak merkezimizde tarihi nitelik taşıyan yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bir ilkler silsilesi olan festival zincirini yaşamaktayız. Kar festivali, ters lale festivali, son olarak film festivali ve kitap festivali ile ilimiz bir festival şehri haline geliyor."

Toplantıya, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile eşi Funda Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ile kurum amirleri de katıldı.