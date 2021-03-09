Hakkari'de iki dilde hazırlanan pankartlarla "Stop Erdoğan" ilanına tepki gösterildi
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Hakkari'de iki dilde hazırlanan pankartlarla "Stop Erdoğan" ilanına tepki gösterildi

09.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:56
Hakkari'de iki dilde hazırlanan pankartlarla

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Hakkari'de billboardlara ve AK Parti il binasına "Erdoğan'ı seviyoruz" anlamına gelen Kürtçe "Evina dıla Erdoğan" ve İngilizce "Love Erdoğan" yazılı afişler asıldı.

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Hakkari'de billboardlara ve AK Parti il binasına "Erdoğan'ı seviyoruz" anlamına gelen Kürtçe "Evina dıla Erdoğan" ve İngilizce "Love Erdoğan" yazılı afişler asıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Hakkari'de tepki gösterildi.

AK Parti İl Başkanlığı binasına ve kentin bir çok yerindeki billboardlara Kürtçe "Evina dıla Erdoğan" ve İngilizce "Love Erdoğan" yazılı pankartlar asıldı.

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, söz konusu reklama tepki göstererek, tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya mazlumlarının sesi olmasını ve dik duruşunu hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Özbek, "Bizler ne olursa olsun her koşulda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve haklı davasının arkasında duracağız. Bu ilana karşı iki dilde pankart hazırladık. Biz her koşulda Sayın Cumhurbaşkanımızı savunacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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