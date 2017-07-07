Hakkari'de İçme Suyu Çalışmaları

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, 3 bin rakımda devam eden içme suyu çalışmaları denetledi.



Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atama yapılan Hakkari Belediyesi, kentte yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İller bankası kontrolleriyle 3 bin rakımlı Golan yaylasında bulunan 1,2,3 ve 4 nolu su kaynaklarının toplandığı kaptaj ve maslakları inşaat çalışmalarını denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.