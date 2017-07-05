Hakkari'de İçme Şebekesi Arızalandı

Hakkari'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekenin arızalanması sonucu kentin bir kısmına su verilemeyeceği belirtildi.



Kent merkezinden 20 kilometre mesafede bulunan 3500 rakımlı Berçelan Yaylasında şehrin içme suyunu karşılayan şebekesinin arızalandığı belirtildi. Hakkari Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şehir içi içme suyu şebekesini besleyen Berçelan Yaylası kaynak su ishale hattında meydana gelen arıza nedeniyle il merkezinin bir kısmında geçici olarak su kesintisi yaşanacaktır. Meydana gelen arızanın onarılması için bölgede çalışmalar başlatılmış olup, arızanın onarılması ile birlikte kent merkezine yeniden su verilecektir" denildi. - HAKKARİ