Hakkari'de husumetli aileler barıştırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de husumetli aileler barıştırıldı

AA, Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de husumetli aileler barıştırıldı

Hakkari'de iki aile arasında bir kişinin ölümü nedeniyle başlayan husumet, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kanaat önderlerinin girişimleri sayesinde barışla sonuçlandırıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de iki aile arasında bir kişinin ölümü nedeniyle başlayan husumet, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kanaat önderlerinin girişimleri sayesinde barışla sonuçlandırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Demir ve Özer aileleri bir araya getirildi.

Kanaat önderleri ve iki aile büyüklerinin katıldığı görüşmede, taraflar barıştırıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title