Hakkari'de "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Hakkari Belediyesince hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğum yapan anneler evlerinde ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir taraftan kentte alt ve üst yapı hizmetleri kazandıran belediyenin diğer taraftan da şehirde sosyal belediyecilik faaliyetleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentte yeni doğan bebek ve annelerin ihtiyaç duyacakları malzemelerin karşılanmasına yönelik Belediye Başkanı Cüneyt Epcim tarafından hazırlanan Hoş Geldin Bebek Projesi devam ediyor. Proje kapsamında içerisinde bebek ve annelerin ihtiyaç duyacakları malzemelerin bulunduğu bin anne-bebek çanta seti hazırlandı. Hazırlanan setler ilk etapta Hakkari Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesinde doğum yapan annelere teslim edildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında ise kentte doğum yaptığı belirlenen aileler evlerinde tek tek ziyaret edilerek çanta setleri teslim ediliyor."