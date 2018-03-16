Hakkari'de "Hoş Geldin Bebek" Projesi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla "Hoş Geldin Bebek" projesini hayata geçirdi.

Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından hizmet atağına geçen Hakkari Belediyesi, alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal projeleri de uyguluyor.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi ve manevi destek sağlamak için uygulanan proje kapsamında, hastanede kadın doğum servisindeki hastaları ziyaret etti.

Ekipler, burada sohbet ettikleri yeni doğum yapan annelere ve anne adaylarına içinde bebek malzemelerinin bulunduğu çeşitli hediye paketleri verdi.

Şemsihan Demir, çalışmanın anlamlı ve güzel olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti. Bu davranıştan dolayı mutluluk yaşadıklarını aktaran Demir, "Böyle yardımlar biz anneler için çok anlamlı. Yeni doğacak çocuğun bütün ihtiyaçlarının içinde bulunduğu hoş geldin bebek seti, taşıma çantası, bebek şampuanı, ıslak mendil, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek yemek önlüğü, bebek banyo kesesi ve havlu, alt değiştirme bezi, şapka, çorap, eldiven ve bebek sabunu olmak üzere bütün ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış." diye konuştu.

Ayşe Adıyaman da yaşadığı sevinci dile getirerek kentte böyle bir projenin ilk kez uygulandığını kaydetti