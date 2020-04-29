Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol 3 günde açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 köy ile 7 mezraya ulaşımın sağlandığı yol, heyelan nedeniyle kapanmasının ardından yürütülen 3 günlük çalışmayla açıldı.
29.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:16
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 köy ile 7 mezraya ulaşımın sağlandığı yol, heyelan nedeniyle kapanmasının ardından yürütülen 3 günlük çalışmayla açıldı.
İlçede hafta sonu etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen toprak kayması, Onbaşılar köyü ve bağlı 7 mezranın yolunun kapanmasına neden oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Ekipler, 3 gün süren çalışmanın ardından yolu açtı.
Kaynak: AA