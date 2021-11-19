HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 21'İNCİ HAFTA

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de, terör örgütü Pkk'nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattığı eylem, 21'inci haftada da sürdü. Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler, yüksek sesle müzik açıp, eylemi engellemeye çalışırken, aileler ise slogan atarak tepki gösterdi.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 21'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler; ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis, güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasında HDP'liler, yüksek sesle müzik açıp, eylemi engellemeye çalışırken, aileler ise slogan atarak tepki gösterdi.

Eyleme katılan Leyla Çiftçi, ailelerin çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini belirterek, Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz dedi.