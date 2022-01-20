Hakkari'de hayvanların soğukla mücadelesi...Sahipsiz atlardan biri donarak telef oldu, diğeri donmak üzereyken bulundu - Haberler
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Hakkari'de hayvanların soğukla mücadelesi...Sahipsiz atlardan biri donarak telef oldu, diğeri donmak üzereyken bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Haberler | Güncel

Hakkari'de hayvanların soğukla mücadelesi...Sahipsiz atlardan biri donarak telef oldu, diğeri donmak üzereyken bulundu Irak sınırındaki sahipsiz at dondu Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova bölgesinde bulunan sahipsiz at, soğuğa dayanamayıp dondu.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de hayvanların soğukla mücadelesi...Sahipsiz atlardan biri donarak telef oldu, diğeri donmak üzereyken bulundu

Irak sınırındaki sahipsiz at dondu

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova bölgesinde bulunan sahipsiz at, soğuğa dayanamayıp dondu.

Kuzey Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde son zamanlarda etkili olan soğuk hava nedeniyle dışarıda sahipsiz olan birçok hayvan donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ayhan Dinç adlı vatandaş, özellikle yaz aylarında tarım alanında yük taşımada kullanılan at ve eşeklerin sonbahar mevsiminde salıverildiğini belirterek, "Bu yıl zorlu geçen kış mevsimi nedeniyle birçok hayvan yiyecek bulamadığı için maalesef zarar gördü. Bizler elimizden geldiğince bazı atlara yem vermeye çalışıyoruz. Fakat yeterli olmuyor. Dün akşam soğuk havadan dolayı sahipsiz 1 at maalesef donarak telef oldu. Buradan duyarlı olan herkese sesleniyorum, lütfen hayvanlara sahip çıkalım" dedi.

Hakkari'de hayvanların soğukla mücadelesi...Sahipsiz atlardan biri donarak telef oldu, diğeri donmak üzereyken bulundu

Hakkari'de hayvanların soğukla mücadelesi...Sahipsiz atlardan biri donarak telef oldu, diğeri donmak üzereyken bulundu

Hakkari'de hayvanların soğukla mücadelesi...Sahipsiz atlardan biri donarak telef oldu, diğeri donmak üzereyken bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Derecik, Irak, Güncel, Haber

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