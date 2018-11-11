Hakkari'de Hayvan Hakları İçin Eylem Yaptılar

Hakkari'de bir grup hayvansever, hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu üyeleri, hayvan haklarına yönelik taleplerini dile getirmek üzere Bulak Mahallesi'ndeki Altay Caddesi'nde bir araya geldi.

Delegasyon adına açıklama yapan Rabia Aslan, sokak hayvanlarının son yıllarda şiddete maruz kaldığı olayların arttığını söyledi.

Barınak ve bakım evlerinin hayvanlar için şartlarının iyi olmadığını öne süren Aslan, hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarına yönelik zulüm, tecavüz durdurulmadıkça, taleplerimiz doğrultusunda bir cezai düzenleme yapılmadıkça, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınmadan yasa taslakları hazırlandıkça hayvanları vermemek için var gücümüzle mücadele edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz."