Hakkari'de havalimanındaki bir yolcunun çantasında 5 kilo 600 gram eroin bulundu
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Hakkari'de havalimanındaki bir yolcunun çantasında 5 kilo 600 gram eroin bulundu

Hakkari'de havalimanındaki bir yolcunun çantasında 5 kilo 600 gram eroin bulundu
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bir yolcunun çantasında 5 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bir yolcunun çantasında 5 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 12 Ağustos'ta Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda narkotik köpeği "Tipi" ile yapılan rutin kontrollerde, bir yolcuya ait el çantasında 5 kilo 600 gram eroin bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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