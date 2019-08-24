Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

24.08.2019 22:43
Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
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