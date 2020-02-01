Hakkari'de halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü

01.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:58

Hakkari'de halı sahanın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Merzan Mahallesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Kur Müdürlüğü bünyesindeki halı sahanın çatısında kar birikti.

Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: AA