Hakkari'de hain saldırı: 2 şehit

HAKKARİ - Hakkari'de teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari'de bir askeri araca PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı" denildi.

Kaynak: İHA