Hakkari'de hafta sonu sessizliği
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Hakkari'de hafta sonu sessizliği

Hakkari'de hafta sonu sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de cadde ve sokaklar, korona virüs ile mücadele kapsmaında saat 21.00'de başlayan kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de cadde ve sokaklar, korona virüs ile mücadele kapsmaında saat 21.00'de başlayan kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.

Korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayan ve pazartesi 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama, Hakkari caddelerini sessizliğe bürüdü. Kısıtlama öncesinde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet, Bulvar ve İstiklal Caddesi, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte boş kaldı.

Kısıtlamada muaf tutulanların dışında sessizliğin hakim olduğu Hakkari'de, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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