Hakkari'de hafriyat çalışmasında bulunan küp, heyecan yarattı; polis önlem aldı
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Hakkari'de hafriyat çalışmasında bulunan küp, heyecan yarattı; polis önlem aldı

Hakkari'de hafriyat çalışmasında bulunan küp, heyecan yarattı (2)POLİS ÖNLEM ALDIHakkari'de, belediyeye ait iş makinesinin dün yaptığı hafriyat çalışması sırasında bulunan boş küp, bölgede yaşayanların heyecana kapılmasına neden oldu.

28.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:21

Hakkari'de hafriyat çalışmasında bulunan küp, heyecan yarattı (2)

POLİS ÖNLEM ALDI

Hakkari'de, belediyeye ait iş makinesinin dün yaptığı hafriyat çalışması sırasında bulunan boş küp, bölgede yaşayanların heyecana kapılmasına neden oldu. Bulunan küp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, ara verilen hafriyat çalışmaların ardından, define söylentisi kentte kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Polis ekipleri ise, alanda güvenlik önlemi alarak kimseyi yaklaştırmıyor.

Hafriyat çalışmasının yapıldığı arazinin sahibi Kazım Özkan, heyecan yaratan hafriyat çalışması sırasında çıkan boş küp ile ilgili kendisinin polise haber verdiğini belirterek, "Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden görevliler ve polis ekipleri geldi. Bulunan boş küp, tutanak karşılığı ekiplere teslim edildi. Şu an polis ekipleri burada nöbet tutuyor. Kimseyi yaklaştırmıyor. Hakkari define konusunda zengin bir ilimizdir. Yöre halkınca heyecana neden oldu. Define söylentisi kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı" dedi.

DEFİNE SÖYLENTİSİ, KULAKTAN KULAĞA YAYILDI

Fevzi Aksu ise, Hakkari'nin define konusunda zengin bir il olduğunu ifade ederek, "Daha önce birçok kazı sırasında defineler bulundu. Dün bir kişinin kendi evindeki kazıda define bulduğu dedikodusu kısa sürede kentte yayıldı. Yetkililer define olduğu söylenen küplere el koydu. Hakkari çok kadim bir şehir. Burada geçmiş dönemlerde Hakarlar, Asuriler ve Ermenilerin yaşadıkları, tarih kitaplarında da yer alıyor. Hakkari ilimiz tarihi, geçmişi olan bir kent" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ (DHA)

Hakkari'de hafriyat çalışmasında bulunan küp, heyecan yarattı; polis önlem aldı

Kaynak: DHA

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