Hakkari'de Hafızlık ve Ezan Okuma Bölge Finali

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kuran'ın Genç Muhafızları" adlı hafızlık ve "Genç Bilaller" adlı ezan okuma yarışmalarının dördüncü bölge finali 9 ilin katılımıyla Hakkari'de yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen hafızlık yarışmasına 6, ezan okuma yarışmasına 9 öğrenci katıldı.

Hafızlık yarışması sonucunda TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Malik Çiftçi, ezan okuma yarışmasında da aynı okuldan Harun Kaya birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Birincilerin, bölgeyi Türkiye finalinde temsil edeceği belirtildi.

Yarışmayı, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Yaşar, kurum amirleri, öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar takip etti.