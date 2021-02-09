Hakkari'de gümrük kaçağı 2 bin 900 paket sigara yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde gümrük kaçağı 2 bin 900 paket sigara ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde gümrük kaçağı 2 bin 900 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Şemdinli ve Yüksekova'da ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu iki hafif ticari araçta gümrük kaçağı 2 bin 900 paket sigara bulundu.

Araçların sürücüleri hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı