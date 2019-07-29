Hakkari'de "Güçlü Kadın Etkinliği" düzenlendi

Hakkari Valiliği öncülüğünde, Baro Başkanlığı ile Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonun iş birliği ile "Güçlü Kadın Etkinliği" düzenlendi.

"Ankara-Hakkari Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Kent Park Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İdris Akbıyık, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin kentin tanıtımı için önemli olduğunu belirten Akbıyık, "Her yerde Hakkari'de hayat var diyoruz. Burada hakikaten güzel etkinlikler yapılıyor. Kış kar festivali, Çukurca'da doğa sporları festivali, foto safari, yine ters lale festivali, bugün de burada kadın derneklerinin organize ettiği bu etkinlikte bir aradayız. Çeşitli yarışma ve gösteriler düzenlenecek." dedi.

Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem de federasyon olarak Hakkari'deki kadınların sesini duyurmak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Hakkari ve Ankara arasında gönül köprüsü kurduklarını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Burada büyük bir sıcaklık hissettik, ilgi gördük. Bundan sonra projelerimizle geleceğiz. Kadınlara ve çocuklara yönelik projelerimiz olacak. Federasyon ve valilik ile iş birliği içinde olacağız. Yine projeler üretmeye çalışacağız. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hakkari'yi sevdik. Hakkari insanı bizi bağrına bastı. Biz de Ankara olarak onları bağrımıza basacağız."

Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık ise kadına vurulmuş her darbenin toplumun varlığına yönelmiş bir tehdit olduğuna vurgu yaparak, "Bu nedenle içinde yaşadığımız toplumun ileriye taşınması için kadın ve erkeklerin aynı kulvarda yürümesi gerektiği düşüncesini benimseyen bireyler yetişmesini sağlamalıyız. Toplumu güçlü kılmak istiyorsak önce kadınımızı güçlü kılmalıyız. Hedeflerinize ulaşmak için zorlu yollardan geçmek gerekebilir, hatta yolun sonunda olumsuz sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz ama asla vazgeçmeyin." diye konuştu.

Ardından resim ve yöresel yemek yarışması ile yörenin geleneklerine uygun kına gecesinin yapıldığı programda, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunca çeşitli gösteriler sunuldu, misket oyunu oynandı.

Müzik dinletisinin sunulduğu etkinlik, Vali Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Ankara'dan gelen Federasyon Başkanı Erdem ile beraberindeki üyelerin katılımcılarla halay çekmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçisi Yahya Akman, Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Baro Başkanı Zeydin Kaya, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA