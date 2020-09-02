Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
02.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:11

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, muhtemel toplumsal olaylar ile yeni tip koranavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla bazı önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç Hakkari il sınırları içerisinde 3 Eylül günü saat 00.01'den 17 Eylül günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el İlanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Yaşar Güler Mansur Yavaş Aleksandr Lukaşenko
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Okan Bayülgen Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Erkan Kamat Rıza Çalımbay Enner Valencia Malcolm Thomas
Daha Fazla Düğün Adana Bursa Samsun
Şu an buradasınız: Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 12:14:31. #1.15#
title