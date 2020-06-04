Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de miting, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
04.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:41

Hakkari'de miting, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması, meydana gelebilecek muhtemel bir provokasyon ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 5 Haziran saat: 00.01'den 19 Haziran saat: 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzer türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır. "

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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