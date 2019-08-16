Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 30 günlük yasak

16.08.2019 15:29

HAKKARİ'de kent merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinlikler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye karşı terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonları gerekçe gösterilip etkinlikler yapılabileceği, marjinal grupların toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların olabileceği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Etkinliklerde, kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği ve bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri ve karşıt gruplar arasında çatışma olabileceği, PKK, MKP, TKEP/L, MLKP ve bazı terör örgütlerinin 2016 yılında HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) adı altında birleştikleri bilindiğinden, 1 Eylül TKEP/L terör örgütünün, 10 Eylül MLKP terör örgütünün ve 15 Eylül MKP terör örgütünün kuruluş yıldönümlerinin olması da sebebiyle, terör örgütleri üst kadrolarının ve terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitlelerin toplumsal kargaşa çıkartmak arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına çıkarak toplumsal olaylar çıkabileceği değerlendirilmektedir. Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülküsü ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçelerinde ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 17 Ağustos 2019 tarihi saat 00.00'dan 15 Eylül 2019 tarihi saat 23.59'a kadar otuz (30) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Kaynak: DHA