Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün süreyle izin verilmeyecek Hakkari'de oturma eylemi, miting, gösteri yürüyüşleri gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Hakkari'de oturma eylemi, miting, gösteri yürüyüşleri gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

Kamu düzeninin korunması için gösterilerin yasaklandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.Maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere kentte 14 Mart saat: 00.01'den 28 mart saat: 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş poster asma ve benzer türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Kaynak: AA