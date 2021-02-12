Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

12.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:36
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin engellenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önüne geçilmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari il sınırları içerisinde 15 Şubat günü saat 00.01'den 1 Mart günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantılar, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum kuruluşları hariç anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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