Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

13.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:36

Hakkari'de oturma eylemi, çadır kurma ve stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla birtakım önlemler alındığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 15 Aralık günü saat 00.00'dan 29 Aralık günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri dağıtma ve benzer türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Kaynak: AA