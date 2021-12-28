Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 1 gün süreyle yasaklandı - Haberler
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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 1 gün süreyle yasaklandı

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 1 gün süreyle yasaklandı
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gibi eylem ve etkinliklerin, bir gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gibi eylem ve etkinliklerin, bir gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla kentte bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 28 Aralık saat 00.01'den 29 Aralık saat 00.00'e kadar 1 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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