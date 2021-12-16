Hakkari'de gönüllüler sınırdaki öğrenciler için etkinlik yaptı
Hakkari ve Çukurca Gençlik merkezleri bünyesinde faaliyet yürüten gönüllüler, Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.
HAKKARİ (AA) - Hakkari ve Çukurca Gençlik merkezleri bünyesinde faaliyet yürüten gönüllüler, Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.
"Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında faaliyetlerine devam eden gönüllüler, ilçedeki Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda etkinlik düzenledi.
Kaymakam Hasan Kurt'un da katıldığı etkinlikte, Gençlik Merkezinin faaliyet ve projeleri anlatıldı, gönüllüler öğrencilerle oyunlar oynadı.
Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, desteklerinden dolayı Kaymakam Kurt'a teşekkür etti.
AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri