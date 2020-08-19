Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu Hakkari'de gölette kadın cesedi bulunduHAKKARİ'de, Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi bulundu.

Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu

HAKKARİ'de, Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi bulundu. Polis, 40'lı yaşlardaki kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Merkeze bağlı Karşıkaya Mahallesi'ndeki Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sazlıklar arasındaki ceset, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede geniş çaplı araştıma yaparken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 40'lı yaşlarda bir kadına ait olan ceset, ölüm nedeninin tespiti için Hakkari Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis kadının kimliğini araştırıyor.

Kaynak: DHA