Hakkari'de Geleceğin Basketbolcuları Yetişecek

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen "12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO)" projesi kapsamında Hakkari'de sporcu seçmeleri yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan seçmelere çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Milli Takımlar Alt Yapı Sorumlusu Fikret Doğan,12 DABO projesini Türkiye genelinde tekrar harekete geçirmek istediklerini söyledi.

10-11 Mart'ta 13 ilde açılış yaptıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Federasyonumuzun projelerinden bir tanesi DABO. Çok uzun seneler evvel başlamıştı. Belirli bir seviyeye getirildi. Türkiye genelinde tekrar bir harekete geçirmek istedik 12 DABO projemizi. Bununla ilgili 10-11 Mart'ta 13 ilimizde tekrar açılışlarını yaptık. Bugün de Hakkari'de açılışımızı yapıyoruz. Yoğun bir katılım var. Çok memnun kaldım. Yaklaşık 300 çocuğumuz burada kendilerini gösterme fırsatı buldular. Kız erkek olarak düşündüğümüz 12 DABO eğitimi 7-12 yaş grubunda yapılacak. Buradaki en büyük hedefimiz basketbolumuza, sporumuza çocuklarımızı çekebilmek. Akabinde temel basketbol hareketlerimizi çocuklara aktarabilmek. 1.5 sene içerisinde 81 ili dolaşmaya çalışacağız."

TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Esen, yetenek seçimi ile ilgili olarak Hakkari'de bulunduklarını ifade etti.

Esen, "Amacımız Hakkari ilinde 30 kız 30 erkek sporcumuzu 7-8-9-10, 11 ve 12 yaş olmak üzere 6 yaş kategorisinde yetenekli çocuklarımızı seçerek ilimizde ücretsiz olarak spor okulu kısmında yetenekli gençlere özel antrenman yaptırmak için buradayız. Basketbol Federasyonumuzun ve Cumhurbaşkanımızın basketbolu Türkiye'nin her noktasına ulaştırma ile ilgili olarak bir hedefleri var. Biz de bu hedef doğrultusunda ülkemizin her yerinde bu projeyi yaymaya çalışıyoruz. Türk basketbolunda kenarda topa değmeyen, basketbola uzak kalan kişilere bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz."

Burada belirlenen kız ve erkek sporculara ücretsiz basketbol eğitimi verilecek.

Proje dahilinde belirlenecek sporcular yine federasyon tarafından görevlendirilen antrenör tarafından eğitime tabi tutulacak.