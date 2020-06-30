Hakkari'de fırtınada zarar görenlere ödeme yapıldı Hakkari'de meydana gelen fırtınada bina çatıları zarar gören 341 vatandaşa ödeme yapıldı.

Hakkari'de meydana gelen fırtınada bina çatıları zarar gören 341 vatandaşa ödeme yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız ve Hakkari Valiliğimiz tarafından Hakkari'de meydana gelen fırtınadan dolayı zarar gören 341 vatandaşa 1 milyon 111 bin 250 TL ödeme yapılarak, vatandaşın maddi zararları karşılanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA