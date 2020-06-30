Hakkari'de fırtınada zarar görenlere ödeme yapıldı
Hakkari'de meydana gelen fırtınada bina çatıları zarar gören 341 vatandaşa ödeme yapıldı.
30.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:19
Hakkari'de meydana gelen fırtınada bina çatıları zarar gören 341 vatandaşa ödeme yapıldı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız ve Hakkari Valiliğimiz tarafından Hakkari'de meydana gelen fırtınadan dolayı zarar gören 341 vatandaşa 1 milyon 111 bin 250 TL ödeme yapılarak, vatandaşın maddi zararları karşılanmıştır" denildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA