Hakkari'de "Ezanı Güzel Okuma" yarışması

Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Iğdır, Siirt ve Hakkari ilinden 7 kişi katıldığı "Ezanı Güzel Okuma" yarışmasının bölge finali Hakkari'de yapıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının Bölge Finali, Hacı Sait Camisinde yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, Hakkari Barosu Başkanı Avukat Zeydin Kaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl düzenlendiği Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle çeşitli yarışmalar düzenlendiğini belirtti. Gürbüz,"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Ezanı Güzel Okuma Yarışması, hafızlık yarışmaları yapılıyor. Bu yarışmalar ilçelerde başlayıp, illerde ve bölgelerde ve son olarak da Türkiye finali yapılacak şekilde planlanmaktadır. Bu yıl Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının bölge finaline Hakkari Müftülüğü olarak ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Yarışmanın sonunda Van'dan Ferit Solmaz birinci, Hakkari'den Yasin Sönmez ikinci ve Iğdır'dan Ziya Çakmaz ise üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan Solmaz'ın 25 Ağustos'ta Sakarya'da düzenlenecek olan Türkiye finaline katılacağı öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA