Hakkari'de eylem ve etkinliklere yasak kararı
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Hakkari'de eylem ve etkinliklere yasak kararı

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de eylem ve etkinliklere yasak kararı
13.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:34

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve ilimiz genelinde alınacak olan korona virüs (Covid-19) salgınını emniyet tedbirleri kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. Maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddesine istinaden Milletvekilleri hariç olmak üzere 14.06.2020 günü saat 00: 01'den 16.06.2020 günü saat 23.59'a kadar; 13.06.2020 günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince;

Açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına, eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla toplanmaların engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak üzere hareket edecek şahıslar ve araçların ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliklere katılım amacı ile ilimizden çıkış yaparak hareket edecek şahıslar ve araçların kısıtlanmasına, alınan kararlara aykırı olarak hareket eden şahıslar, kurum/kuruluş, dernek ve tüzel kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanması kararları alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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