Hakkari'de eylem ve etkinliklere geçici yasak Hakkari Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde planlanan her türlü eylem ve etkinlerin 16 Haziran'a kadar geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

Hakkari Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde planlanan her türlü eylem ve etkinlerin 16 Haziran'a kadar geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum ve benzeri yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve ilimiz genelinde alınacak olan Kovid-19 salgınını emniyet tedbirleri kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddesine istinaden milletvekilleri hariç olmak üzere 14 Haziran günü saat 00.01'den 16 Haziran günü saat 23.59'a kadar, 13 Haziran günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına, eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla toplanmaların engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak üzere hareket edecek şahıslar ve araçların ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliklere katılım amacı ile ilimizden çıkış yaparak hareket edecek şahıslar ve araçların kısıtlanmasına, alınan kararlara aykırı olarak hareket eden şahıslar, kurum/kuruluş, dernek ve tüzel kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanması kararları alınmıştır."

Kaynak: AA