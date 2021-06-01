Evlatlarından koparılan ailelerden birlik çağrısı
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Evlatlarından koparılan ailelerden birlik çağrısı

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de HDP'nin il başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, kendileriyle aynı durumda olan ailelere birlik çağrısı yaptı.

Hakkari'de HDP'nin il başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, kendileriyle aynı durumda olan ailelere birlik çağrısı yaptı.

8 Ocak'tan bu yana HDP İl Başkanlığı önünde iki haftada bir cuma günleri eylem yapan 13 aile, çocuklarının fotoğraf ve eşyalarıyla teselli buluyor.

"Bize destek verin, PKK'yı bitirelim"

Merkeze bağlı Üzümcü köyünden oğlu için eyleme katılan Nihal Çiftçi, oğlunun lisedeyken 2012'de terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirtti.

Çiftçi, şunları söyledi:

"Buraya oğlumu almaya geldim. HDP'den oğlumu istiyorum. İl dışından ve her yerden verilen destekler bizi çok mutlu ediyor. Evlatları dağa kaçırılmış bütün annelere sesleniyorum, gelin bize destek verin çocuklarımızı dağdan indirelim, PKK'yı bitirelim. Bize deste verin ki dünyayı temizleyelim. Oğlum gelmeden bu eylemi bırakmayacağım. ya oğlumu verecekler ya da beni öldürecekler. Oğlum beni duyuyorsan gel devletine teslim ol."

"Destekler bize moral veriyor"

Tavuz Eren ise bir kardeşinin 7 yıl önce dağa kaçırıldığını, diğerinin de terör örgütü tarafından katledildiğini ifade etti.

Desteklerle moral bulduğunu aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Kardeşimi PKK'dan istiyorum. Terörü lanetliyoruz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize kavuşmak istiyoruz. Bizim çocuklarımızı versinler, kendi çocuklarını göndersinler. Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar seslerimizi kısamayacaklar. Bu konuda bize destek olan herkese teşekkür ederim."

Evlatlarından koparılan ailelerden birlik çağrısı
Evlatlarından koparılan ailelerden birlik çağrısı
Evlatlarından koparılan ailelerden birlik çağrısı
Evlatlarından koparılan ailelerden birlik çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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