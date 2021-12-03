Hakkari'de evlat nöbeti 22. haftasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de evlat nöbeti 22. haftasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hakkari'de evlat nöbeti 22. haftasında

Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan anneler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de Pkk terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan anneler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, "Kahrolsun PKK", "Çocuklarımızı geri verin" sloganları attı. Ellerindeki pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüyen anneler, eylemlerinin 22. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösterdi.

Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler, çocuklarını istedi.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, "Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Türkiye'nin bir terör sorunu vardır. Kürtlerle ilgili ayrım yapan terör örgütüdür. Kürtlere yaşam hakkı tanımayan terör örgütleridir. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. HDP, PKK kaybedecek anneler kazanacak" dedi.

HDP binasında çalınan müzikle ailelerin sesinin bastırılmaya çalışılması ise tepkiyle karşılandı. - HAKKARİ

Hakkari'de evlat nöbeti 22. haftasında

Hakkari'de evlat nöbeti 22. haftasında

Talihsiz dükkan sahibi,hırsız kovalarken başka müşteri tarafından soyuldu

Talihsiz dükkan sahibi,hırsız kovalarken başka müşteri tarafından soyuldu

 İstanbul merkezli 6 ilde DHKPC operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title