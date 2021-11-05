Hakkari'de evlat nöbeti

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de Pkk'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun, çocuklarımızı geri verin" sloganları attı. Ellerindeki pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüyen anneler, eylemlerinin 20. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösterdi. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler, çocuklarını istedi.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, "Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmaz üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık kardeş kardeşi vurmasın. Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber çocuklarımızı dağda indirelim" dedi.

HDP binasında çalınan 4 değişik şarkı ile annelerin seslerini bastırmaya çalışılması ise tepkiyle karşılandı.

(İHA)