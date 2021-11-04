Ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonetteki ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonetteki ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.

Kamnoyetteki ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi

Ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi

Ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi

Ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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