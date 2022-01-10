Hakkari'de etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler
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Hakkari'de etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Hakkari'de etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 95 yerleşim yerinin yolu kapandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Hakkari'de etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 95 yerleşim yerinin yolu kapandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 95 köy ve mezranın yolu kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle Hakkari-Van kara yolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Yolda araçlarıyla mahsur kalan bazı vatandaşlar, karla mücadele ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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