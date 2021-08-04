Hakkari'de Etkili Hutbe Sunumu bölge yarışması yapıldı
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Hakkari'de Etkili Hutbe Sunumu bölge yarışması yapıldı

Hakkari'de Etkili Hutbe Sunumu bölge yarışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de, 8 ilden yarışmacıların katılımıyla Etkili Hutbe Sunumu Bölge Yarışması düzenlendi.

Hakkari'de, 8 ilden yarışmacıların katılımıyla Etkili Hutbe Sunumu Bölge Yarışması düzenlendi.

İl Müftülüğünce, Diyanet İşleri Başkanlığının Cami ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Merkez Ulu Camisi'nde gerçekleştirdiği yarışmaya, Bitlis, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Siirt, Şırnak, Muş ve Van'dan yarışmacılar katıldı.

Yarışmacılar en güzel hutbeyi irad edebilmek için ellerinden gelen çabayı gösterdi.

Komisyon değerlendirmesi sonunda Muş'tan Rahman Kadir Kardaş birinci, Şırnak'tan Abdurrezak Yaldız ikinci, Iğdır'dan Ahmet Kör ise üçüncü oldu.

Jüri komisyonu başkanı Hakkari Müftüvekili Mikail Polat, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Polat, 29 Ağustos'ta Aydın'da yapılacak Türkiye finalinde bölgeyi temsil etmeye hak kazanan Kardaş'a başarı diledi.

Din görevlileri ve vatandaşlar tarafından izlenen yarışma, ödül takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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