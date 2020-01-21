Hakkari'de esnafın ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

21.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:52

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir esnafın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta halk pazarındaki iş yerine gitmek için evden ayrılan ve üç gün sonra iş yerinin yakınında cesedi bulunan esnaf Tahir Çetin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA