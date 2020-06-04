gece evinden alınıp uzun namlulu silahla öldürüldü; Vali 'cinayeti PKK işledi' dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

gece evinden alınıp uzun namlulu silahla öldürüldü; Vali 'cinayeti PKK işledi' dedi

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Oğul köyünde yaşayan, eski muhtarın kardeşi Orhan Adıyaman (37), gece evinden alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla öldürüldü.

gece evinden alınıp uzun namlulu silahla öldürüldü; Vali 'cinayeti PKK işledi' dedi
04.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:47

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Oğul köyünde yaşayan, eski muhtarın kardeşi Orhan Adıyaman (37), gece evinden alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla öldürüldü. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilk izlenime göre cinayeti terör örgütü PKK'nın işlediğini; ancak incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oğul köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarının kardeşi, 4 çocuk babası Orhan Adıyaman, evine gelen kişiler tarafından silah zoruyla evinden çıkarıldı. Eşi, olayı komşularına haber verirken, Adıyaman ise götürüldüğü köy çıkışında uzun namlulu silahlarla ateş edilerek, öldürüldü. Jandarmaya haber verilmesi üzerine köye operasyon düzenlendi. Köy çıkışında bulunan Adıyaman'ın cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilk izlenime göre cinayeti terör örgütü PKK'nın işlediğini; ancak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi. Orhan Adıyaman'ı öldüren teröristlerin yakalanması için jandarma tarafından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı 'Pişman değilim' dedi
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Ahmet Tekdal Devlet Bahçeli
Magazin Demet Akalın Serel Yereli Seren Serengil Rafet El Roman
Spor Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: gece evinden alınıp uzun namlulu silahla öldürüldü; Vali 'cinayeti PKK işledi' dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 10:47:33. #1.14#
title