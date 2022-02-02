Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı (2)

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Kış-18' operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kayalık köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; çok sayıda silah ele geçirildiğini açıkladı. Buna göre operasyonda; 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Uzi marka makineli tabanca ve yedek namlusu, çeşitli markalarda 3 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 antipersonel mayın, 4 el telsizi, 12 adet ak-47 şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 1 tabanca susturucusu, 14 adet rpg-7 mühimmatı, 13 savunma tipi el bombası, çeşitli çaplarda 2 bin 310 mühimmat, 1 dürbün, muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel