Hakkari'de 'Engelsiz El Sanatları Sergisi' yoğun ilgi gördü

Hakkarili el sanatları öğretmeni Helün Hiroşima Tuğan ile resim eğitmeni Elif Erol'un yürüttüğü "Engelsiz Sanat Merkezi Projesi" kapsamında özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan el sanatları ve resim sergisi yoğun ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Özel Beyaz Gelincik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yürüttüğü "Engelsiz Sanat Merkezi Projesi" kapsamında özel gereksinimli öğrenciler tarafından el sanatları ve resim sergisi düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Proje Koordinatörü ve El Sanatları Öğretmeni Helün Hiroşima Tuğan ile Resim Eğitmeni Elif Erol tarafından kurulan sergide, özel gereksinimli öğrencilerin maharetli elleriyle yapılan anahtarlık, vitrin süs eşyaları, seramik objeler ve elle çizilen resimleri halkın beğenisine sundu.

Sergi ile ilgili açıklama yapan el sanatları öğretmeni Helün Hiroşima Tuğan ile resim eğitmeni Elif Erol, eserlerin tamamının özel gereksinimli öğrenciler tarafından yapıldığını ifade ederek, "Özel öğrencilerimizin yapmış oldukları ürünlerin son dokunuşunu öğretmenleri olarak biz yaptık. Sergimize inanılmaz bir ilgi vardı. Akşam saatlerine kadar sergimiz sürecek. Herkesi sergimize bekliyoruz" dediler.

Sergiye Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, AÇSP İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. İHA

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