Hakkari'de Engelliler Günü etkinliği

03.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:32

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle etkinlik düzenledi.



Hakkari Ticaret ve Sanayi odası HATSO'da yerel sanatçılar Hozan Şükran, Nevzat Çiftçi, İmad Rekani, Hozan Rıfat, Hozan Cennet, Hozan Nevzat'ın katılımlarıyla "Karanlığa Bürüneceğine bir Işıkta Sen Yak' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, Şube Müdürü Said Ediş, TOBB Müdürü Abdullah Karataş, AK Parti Sivil Toplum Hakla İlişkiler Birim Başkanı Yardımcısı Mazhar Ertuş, CHP İl Başkanı Nazım Demir, İyi Parti il Başkanı Yaşar Yorulmaz, ÖNDER Başkanı Adil Demir, HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin, Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Fuat Tekin, bazı kurum amirleri, STK temsilcileri engelli ve aileleri katıldı.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün çok farklı bir gün olduğunu ifade eden Başka Aydoğdu etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Aydoğdu, "Dünya Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak ilan edilmiştir. Toplumun her alanında engeli bireylerinin hakkını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır. Spordan sanata edebiyattan siyasete eğitimden iş dünyasına kadar her alanında engellilerin büyük bir başarı elde ettikleri azim ve fedakarlıklarıyla insanlara güç ve ilham verdiğini hatırlatan anlamlı bir dayanışma günüdür. Maddi imkanları zayıf olan engelli kardeşlerimizin yardımcısı olsun yardım ve diğer ihtiyaçları karşılanmalıdır. Kamu ve özel sektörde istihdam yüzde 3'e engelli hakkımızın yüzde 5'e çıkartma talebimizdir. Bu özel etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan herkese ve 70 engelli kardeşlerimize öğlen yemeği ikram eden Hakkari eski Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya'da çok teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA