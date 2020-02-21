Hakkari'de engelli vatandaşa yardım
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Hakkari'de engelli vatandaşa yardım

Hakkari'de Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından yürüme engelli Helbin Yünlü'ye engelli puseti hediye edildi.

21.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:34
Hakkari'de engelli vatandaşa yardım

'de Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından yürüme engelli Helbin Yünlü'ye engelli puseti hediye edildi.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, yaptığı açıklamada, özel gereksinimli çocukların okuması, gezmeleri, eğlenmeleri ve mutlu olmaları için engelsiz yaşam desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Yünlü ise kendilerini yalnız bırakmayan ve yardım elini uzatan Başkan Aydoğdu ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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